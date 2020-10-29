الداخلية تعلن القبض على 30 متهماً بقضايا مختلفة ببغداد وعدد من المحافظات

2020/10/29 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، 29 تشرين الأول، 2020، القبض على اكثر من 30 متهماً في بغداد والمحافظات بقضايا مختلفة.وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عامر محمد محمود تم القبض على متهم مطلوب وفق المادة 32 مخدرات، في حين القى قسم السيطرات والطرق الخارجية القبض على عدد من المتهمين بحوزتهما مادة الكرستال،في حين القى قسم شرطة بلدة الشامية القبض على 13 متهما ضمن قاطع المسؤولية".

واضاف البيان أن "افواج طوارئ شرطة البصرة القت القبض على ١٧ متهماً خلال ٢٤ ساعة الماضية، في حين القت شرطة بابل القبض على متهم هارب أقدَمَ على قتل أحد المواطنين في المحافظة، في حين القت شرطة الديوانية القبض على متهم بسرقة صيدلية".

واشار إلى أن "شرطة ذي قار القت القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضية خطف في الدواية، فيما تمكنت دوريات نجدة الزعفرانية القبض على شخص يستقل دراجة نارية وضبط بحوزته سلاح غير مرخص نوع (مسدس) ومواد مخدرة (كرستال)".

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