أمطار قادمة للعراق.. متنبئ يتوقع موعد المنخفض الجوي

2020/10/29 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطية، الخميس، 29 تشرين الأول، 2020، موعد بدء موسم الأمطار في العراق هذا العام.

وقال عطية بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك مستعيناً بمقطع فيديو نشره " هذه صورة السحب وهي متحركة ظهر هذا اليوم الخميس ومؤشرات تبين أن هناك تزايدا متوقعا للسحب خلال الايام القادمة وهذا مؤشر على بداية الموسم المطري في العراق والمنطقة ان شاء الله تعالى".

وأضاف إن "بداية هطول الامطار ستكون بدايات الاسبوع المقبل حيث نستقبل اول المنخفضات الجوية هذا الموسم ، وستكون هناك فرص واردة للأمطار تشمل مناطق عديدة يصعب تحديدها حاليا ".

وفي وقت سابق، توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مناطق البلاد الثلاث، الوسطى والشمالية والجنوبية، لليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، أن "المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً، بينما درجات الحرارة ترتفع قليلاً، في حين أن الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".

وأضافت، أن "الطقس في المنطقة الشمالية، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، بينما الرياح ستكون متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة".

وأشارت إلى أن "المنطقة الجنوبية، سيكون طقسها اليوم صحواً مع بعض القطع من الغيوم، بينما درجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".

وبحسب الجداول التوضيحية، فإن طقس المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، سيكون مقارباً لحالة الطقس الجوية اليوم، مع وجود استقرار بدرجات الحرارة ومقاربة لليوم الخميس.

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