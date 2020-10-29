مناوشات بين برشلونة ويوفنتوس بعد نهاية المباراة

2020/10/29 | 17:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

جرت مناوشات بين فريقي يوفنتوس وبرشلونة مباشرة بعد نهاية مباراتهما بدوري أبطال أوربا التي جرت، أمس الأربعاء في مدينة تورينو.

وجرت المناوشات عبر تغريدات في موقع “تويتر” حول الأفضل في العالم بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ، اذ نشرعقب نهاية المباراة نادي برشلونة على حسابه في “تويتر”، صورة لميسي، وأرفقها بتغريدة جاء فيها”يسعدنا أنكم رأيتم أفضل لاعب في العالم على ملعبكم”

وكان برشلونة تغلب على مضيفه يوفنتوس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات أبطال أوروبا .

وشهدت المباراة تألق ميسي الذي صنع الهدف الأول لزميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء”.



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