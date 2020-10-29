موظفة في ادارة ترامب : وسائل الاعلام الموالية للرئيس تكره الديمقراطية وحرية التعبير

2020/10/29 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكدت المنسقة السابقة في ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب جيسيكا دينسون ، الخميس، أن وسائل الاعلام المحافظة الموالية للرئيس قد تم غسل دماغها وهي مدفوعة لكراهية الديمقراطية وحرية التعبير ولهذا يجب هزيمة ترامب في هذه الانتخابات.

ونقلت شبكة سي أن أن الامريكية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن دينسون قولها إن ” حملة ترامب التي تلوح بالعلم الامريكي والكتاب المقدس تدعي الحرية كذبا ، فقد عشت معهم بنفسي واكتشفت ان لاعلاقة لهم بالحرية فقد عملوا كثير ضدها وضد حرية التعبير”.

واضافت ” لقد عملت كمنسقة للقيام بالتواصل مع ذوي الأصول الأسبانية واللاتينية لكن ترامب اطلق حملة للتشكيك في نوع الأشخاص الذين يعبرون الحدود في المكسيك ، قائلاً إنهم مغتصبون وتجار مخدرات الأمر الذي أساء للكثير من اللاتينيين والكثير من الأشخاص الآخرين”.

وتابعت” أمضيت الجزء الأكبر من ثماني سنوات في مشاهدة وسائل الإعلام المحافظة ، التي كانت تمارس عمليات غسيل الدماغ لدفع الناس للاعتقاد بأن الديمقراطيين كانوا خطرين حقًا وكانوا سيأخذون حرياتنا ، وهو ما لم أعد أصدقه وانا مندهشة حقا كيف صدق الناس هذه الرواية الزائفة “.

واشارت ” آمل أن يفهم الشعب الأمريكي هذه الرسالة.



آمل أن يفهموا أنه عندما يلعب دونالد ترامب دور الضحية ، فهو ليس الضحية، إنه مجرد ضحية لخداعه.



وإن كنتم تريدون الخلاص لهذا البلد تخلصوا دونالد ترامب ، فهو بحاجة إلى المساءلة والمثول امام القانون “.



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