توقعات ببدء الموسم المطري في العراق (خريطة)

2020/10/29 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، الخميس، الى قرب بداية الموسم المطري في العراق ومنطقة الشرق الاوسط.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم (29 تشرين الاول 2020)، ان "هناك مؤشرات على تزايد متوقع للسحب خلال الايام القادمة..



وهذا مؤشر على بداية الموسم المطري في العراق".

واضاف، ان "بداية هطول الامطار ستكون بدايات الاسبوع المقبل حيث نستقبل اول المنخفضات الجوية هذا الموسم ، وفرص واردة للامطار تشمل مناطق عديدة يصعب تحديدها حاليا" .

ا.ح

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