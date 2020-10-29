في بيان حكومي.. اعتقال 'مسؤول' في داعش يستغل الاطفال لنوايا خبيثة (صور)

2020/10/29 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، اعتقال مسؤول "مفرزة تجنيد الأطفال" لصالح داعش، في قضاء الفلوجة، من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.

وكتب رسول تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، انه "بعد جهود متميزة وبعملية فريدة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب، يتمكنون من القاء القبض على الارهابي (م.



ح) المسؤول عن "مفرزة تجنيد الأطفال" لصالح عصابات داعش، اليوم الخميس، في قضاء الفلوجة، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

وأضاف، ان "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بضرب نقاط القوة في عصابات داعش الإرهابية من خلال تجفيف منابع التطرف والتكفير وغاسلي الأدمغة المتمثلة ببقايا قادة داعش المهزومين الذين يحاولون تأسيس قاعدة إرهابية متينة في المستقبل من خلال إستغلال الأطفال بنواياهم الإرهابية الخبيثة".

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