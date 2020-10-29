الهجرة تعلن عودة (393) نازحا من مخيمات الى مناطقهم الأصلية في نينوى

2020/10/29 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس،

عودة 393 نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية

بمحافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان " (89) اسرة نازحة بواقع (393)

فردا عادت من مخيمات محور ا

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