2020/10/29 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تشير التوقعات الجوية الى فترة خصبة من الأمطار في العراق تبدأ قريباً.



وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في منشور على صفحته في الفيسبوك “التحديثات الصباحية لاتزال تبشر بفترة خصبة وتبدأ من أوائل الشهر المقبل وتستمر طيلة الفترة القادمة”.



وأضاف ان “النموذج الامريكي يشير الى نزول منخفضين جويين الأول من 1 الشهر المقبل والثاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امطار غزيرة تهطل على العراق في الايام التالية وكالة الصحافة المستقلة.

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