اعتقال عشرات المتهمين بقضايا مختلفة في محافظات عراقية

2020/10/29 | 17:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على اكثر من 30 متهماً في بغداد والمحافظات بقضايا مختلفة.

وقالت الوكالة في بيان، انه “بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عامر محمد محمود، تم القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٣٢ مخدرات، في حين القى قسم السيطرات والطرق الخارجية القبض على عدد من المتهمين بحوزتهما مادة الكرستال، في حين القى قسم شرطة بلدة الشامية القبض على 13 متهم ضمن قاطع المسؤولية”.

واضاف البيان، ان “افواج طوارئ شرطة البصرة القت القبض على ١٧ متهماً خلال ٢٤ ساعة الماضية،في حين القت شرطة بابل القبض على متهم هارب أقدَمَ على قتل أحد المواطنين في المحافظة، في حين القت شرطة الديوانية القبض على متهم بسرقة صيدلية”.

واكد ان “شرطة ذي قار القت القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضية خطف في الدواية،فيما تمكنت دوريات نجدة الزعفرانية القبض على شخص يستقل دراجة نارية وضبط بحوزته سلاح غير مرخص نوع (مسدس) ومواد مخدرة (كرستال)”.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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