صور| عملية استخبارية

2020/10/29 | 17:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، اعتقال المسؤول علن "مفرزة تجنيد الأطفال" في تنظيم "داعش" في عملية استخبارية دقيقة.

وذكر الجهاز في بيان، 29 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ قواته "تمكنت في عملية فريدة من نوعها، من اعتقال الإرهابي (م.ح) المسؤول عن (مفرزة تجنيد الأطفال) لصالح تنظيم داعش، في قضاء الفلوجة بعد التوصل إليه وفق معلوماتٍ استخبارية دقيقة".

وأضاف البيان، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بضرب نُقاط القوة في التنظيم الإرهابي من خلال تجفيف منابع التطرُف والتكفير وغاسلي الأدمغة المُتمثلة ببقايا قادة داعش المهزومين الذين يحاولون تأسيس قاعدة إرهابية متينة في المُستقبل من خلال استغلال الأطفال بنواياهم الإرهابية الخبيثة والتي تُعيث بالأراضي العراقية والبُلدان المُجاورة فسادًا وإجرامًا".

وتابع البيان، أن الجهاز "يتعهد بالقضاء على هذه الزمر وأفكارها التكفيرية من خلال عمليات نوعية، ولن يسمح بتأسيس مجاميع إرهابية جديدة تتمثل بالأجيال القادمة".

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