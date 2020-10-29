حسم موقف أسينسيو من مباراة هويسكا

2020/10/29 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، موقف ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، من المشاركة في مواجهة هويسكا المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أسينسيو جاهز لإشارة زيدان بشأن المشاركة في المباريات المقبلة، بدءًا من لقاء هويسكا".

وتعرض أسينسيو لكدمة في الركبة خلال مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء الثلاثاء، ولم يستطع إكمال اللقاء".

ويستضيف ريال مدريد نظيره هويسكا، السبت المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإسباني ".

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع مونشنجلادباخ بنتيجة 2-2، علمًا بأنه خسر اللقاء الأول أمام شاختار بنتيجة 3-2".

المصدر : وكالات

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