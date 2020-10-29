2020/10/29 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيف أفغاني يحمل سكينا في ليون الفرنسية

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