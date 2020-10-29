كتلة نيابية تطالب بإجراء تحقيق عميق وشامل في ملف جريمة المقدادية

2020/10/29 | 17:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

طالبت كتلة السند الوطني النيابية، الخميس، بإجراء تحقيق عميق وشامل في ملف جريمة المقدادية.

وقال رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي في بيان تلقته / المعلومة /، انه “يدين وبأشد العبارات الجريمة النكراء التي استهدفت الاهالي في المقدادية”، مطالباً ” الحكومة بإنزال أقسى العقوبات ضد عصابات داعش”.

وأضاف “نطالب الحكومة بإنزال أقسى العقوبات ضد عصابات داعش ومن يقف خلفها من خلال توفير البيئة المناسبة في المنطق”، مطالبا “بإجراء تحقيق عميق وشامل بملف مذبحة المقدادية التي ذهب ضحيتها 5 شهداء من عائلة واحدة من عشيرة بني كعب”.



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