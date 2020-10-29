نائب عن صادقون: بوصلة الكتل السياسية بدأت تتجه نحو الانتخابات المبكرة

2020/10/29 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، نعيم العبودي، الخميس، (29 تشرين الأول، 2020)، أن الحكومة الحالية ليس لديها خيار سوى اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، مبينا أن جميع الكتل السياسية تدعم اجراء الانتخابات وقد اتجهت بوصلتها للاستعداد لها، بحسب تعبيره.

وقال العبودي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الانتخابات المبكرة اصبح خيارا لجميع الكتل السياسية التي بدأت بوصلتها بالاستعداد لها"، مبينا أن "الحكومة الحالية جاءت لتنفيذ الانتخابات المبكرة".

واضاف أن "اللجنة القانونية النيابية استضافت المفوضية المستقلة للانتخابات لمعرفة ما اذا كانت قادرة على اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد من عدمه"، لافتا إلى أن "المفوضية تعهدت واعلنت قدرتها بإجراء الانتخابات في حزيران من العام القادم".

وبشأن امكانية تطبيق النظام البايومتري او الالكتروني في العملية الانتخابية المقبلة، قال العبودي، إن "هذا الأمر يتطلب تعاون المواطنين معنا من خلال قيامهم بتحديث بياناتهم لكي يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وكان عضو باللجنة القانونية النيابية، نفى الجمعة (23-10-2020)، تأجيل الانتخابات، فيما أكدت إجراءها في الموعد المحدد.

وقال عضو اللجنة النائب حسن فدعم، في تصريح صحفي إنه "لم يطرح موضوع تأجيل الانتخابات، لا في مجلس النواب، ولا في اللجنة القانونية، ولا في اجتماعات القوى السياسية"، لافتاً إلى أن "جميع الاجتماعات التي حضرها، سواء أكانت مع القوى السياسية أو اللجنة القانونية أو في مجلس النواب، تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته الحكومة، وضرورة بذل الاستعدادات الكافية لإنجاح هذه المهمة".

وأضاف فدعم أن "إجراء الانتخابات مهمة أساسية ستخرج العراق من أزمته، وتعيد ثقة الشعب في العملية السياسية، وهذا كله ضرورة ولم يطرح خلاف ذلك، وأن من يصرح بهذا الأمر فهو بعيد عن الواقع"، مبيناً أن "مجلس النواب ينتظر الموقف النهائي للحكومة والمفوضية بإكمال استعداداتهما اللوجستية، وأيضا إكمال مجلس النواب للدوائر الانتخابية من أجل إكمال قانون الانتخابات ،والذهاب باتجاه الانتخابات المبكرة".

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