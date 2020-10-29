صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها

2020/10/29 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد / الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قاطع الرصافة ، بينها 57 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان الاصابات موزعة كالتالي :- 57 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع الرصافة 28 حالةقطاع بغداد جديدة 17 حالة قطاع الاستقلال 12 حالة - 340 حالة خلال مراجعة المؤسسات الصحية .



واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 60256 توفي منهم 1353 للاسف ، فيما اكتسب الشفاء 54290 والمتبقي قيد العلاج 4613"./انتهى9

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