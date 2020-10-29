الدهلكي : المجاميع الارهابية تحاول خلط الاوراق واستغلال المناطق الرخوة الخالية من ابنائها

2020/10/29 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، ان جريمة المقدادية النكراء هي دليل واضح على محاولة المجاميع الارهابية خلط الاوراق واستغلال المناطق الرخوة الخالية من ابنائها لتنفيذ اعمالها الارهابية.وقال الدهلكي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /نسخة منه ، ان "جريمة المقدادية لا يختلف عليها اثنان بانها محاولة رخيصة ومرفوضة ومستنكرة قامت بها عصابات ارهابية لخلط الاوراق وتهديد النسيج المجتمعي الواحد في المحافظة"، مبينا ان "الشعب العراقي اصبح على دراية واضحة بتلك الاساليب ، ورفض ويرفض الارهاب والارهابيين ، ووعيه قطع الطريق عليهم لتحقيق مكاسبهم الاجرامية الضيقة على حساب دماء وارواح المواطنين".واضاف :" ان الواجب الوطني يحتم اتخاذ عدد من الخطوات المهمة تكون خارطة طريق اصلاحية للوضعين الامني والمجتمعي في المحافظة، لضمان عدم تكرار تلك الجرائم الارهابية"، مبينا ان "اولى تلك الخطوات هي اعادة تقييم جميع الخطط الامنية في المحافظة بما ينسجم مع الوضع الحالي ، وعلى القيادات الامنية المعالجة المباشرة والميدانية لجميع نقاط الخلل في الخطط السابقة، اضافة الى العمل على معالجة المناطق الرخوة والهشة لضمان عدم تحرك عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية بين تلك المناطق لتنفيذ اعمالها الارهابية".وتابع، ان "الامر المهم ايضا هو اعادة العوائل النازحة الى مناطقها لضمان عدم استغلال تلك المناطق من عصابات الارهاب والجريمة لتنفيذ اعمالها الاجرامية، خاصة ان الجريمة النكراء وقعت في منطقة خالية من اهلها بعد منعهم من العودة اليها ، مما جعل العصابات الارهابية تستغل هذا الوضع لتنفيذ اعمالها الاجرامية"، محذرا بعض الاطراف السياسية من محاولة استغلال هذه الجريمة الارهابية لخلط الاوراق وتحقيق مكاسب جديدة في مجال التغيير الديمغرافي"./انتهى9

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