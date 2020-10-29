بالصورة..السيد الصدر يوجه دعوة مهمة للسعودية

2020/10/29 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، دعوة مهمة إلى المملكة السعودية....

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