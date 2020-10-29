تقرير خطير للامم المتحدة.. الجائحات ستتضاعف وتدمر الاقتصاد العالمي

2020/10/29 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} افاد تقرير أعده خبراء في التنوع البيولوجي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن الجائحات ستتضاعف وستقتل المزيد من الناس بسبب "الخزان الهائل للفيروسات غير المعروفة في عالم الحيوان".

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