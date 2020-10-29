مديرية المعدات الفنية للحشد تكشف عملها في البصرة وتنفي هذا الامر

2020/10/29 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أصدرت مديرية المعدات الفنية في هيأة الحشد الشعبي، الخميس، توضيحا بشأن طبيعة وآلية عملها في محافظة البصرة، مؤكدة استمرار التعاون والتنسيق مع دائرة صحة المحافظة.

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