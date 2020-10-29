2020/10/29 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في منشور على صفحته في الفيسبوك “التحديثات الصباحية لاتزال تبشر بفترة خصبة وتبدأ من أوائل الشهر المقبل وتستمر طيلة الفترة القادمة”.وأوضح، ان “النموذج الامريكي يشير الى نزول منخفضين جويين الأول من 1 الشهر المقبل والثاني يليه مباشرة من السابع من الشهر القادم”.وأضاف السلامي، ان “التحديث […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بامطار غزيرة تهطل على العراق في الايام القادمة المركز الخبري الوطني.

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