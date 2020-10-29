بالصور: انطلاق مهرجان الرمان في محافظة حلبجة بكردستان

2020/10/29 | 18:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد انطلق اليوم الخميس مهرجان الرمان في حلبجة باقليم كردستان بمشاركة عشرات الفلاحين من عدة مناطق.وعرض الفلاحون منتجاتهم من الرمان في متنزه خصص لهذا المهرجان الذي يقام سنويا كتقليد في حلبجة .

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