بالصور.. اعتقال مسؤول عن

2020/10/29 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، الخميس، عن اعتقال مسؤول عن

"مفرزة تجنيد الأطفال" في الفلوجة.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان

تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه

"بعد جهود متميزة وبعملية

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