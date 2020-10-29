حصيلة غير مسبوقة لوفيات وإصابات كورونا في إيران 399 وفاة و8293 إصابة بيوم واحد

2020/10/29 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل أكبر حصيلة في يوم واحد للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الى تسجيل ثلاث مئة وتسع وتسعين حالة وفاة إضافة الى ثمانية آلاف ومئتين وثلاثا وتسعين إصابة بالفيروس، وهو أعلى رقم تسجله الجهات الصحية منذ بدء تفشي الوباء في ايران، لترتفع بذلك اعداد الوفيات الى أربعة وثلاثين الفا ومئة وثلاث عشرة حالة، وعدد الإصابات الى خمس مئة وستة وتسعين الفا وتسع مئة وإحدى وأربعين حالة،

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