الدفاع تصدر توضيحا حول امتلاك طيران الجيش طائرات قديمة

2020/10/29 | 18:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، توضيحا عن امتلاك قيادة طيران الجيش طائرات قديمة، مبينة ان جميع طائراتها حديثة وتشهد لها معارك التحرير.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان إحدى الوسائل الاعلامية تداولت حديثا لأحد المحللين الأمنيين، تطرق فيه الى أمور فنية تخص الطائرات السمتية في قيادة طيران الجيش ولكن دون دراية ومعرفة منه بمزايا ومواصفات هذه الطائرات.

واضافت: ان قيادة طيران الجيش تبين ان كلام الموما اليه كلام غير منطقي وغير علمي وعار عن الصحة اذ ان طيران الجيش العراقي في الطيران الليلي لايعتمد على مصابيح الإنارة الملاحة الخرجية مطلقاً بل يستخدم النواظير الليلية الجيل التاسع الامريكي وليس كل الطيارين الامريكان يستخدموه كونه حديث جداً.

واشارت الى، ان الإنارة لاتستخدم مطلقاً في ساحة الحركات او ساحة المعركة لانها ستكون مرئية و تتعرض للنيران المعادية ويتم استخدام الانارة الخرجية في دائرة المطار فقط، مشيرة الى ان طيران الجيش تؤكد انه لاتوجد لديها طائرات قديمة مطلقاً وجميع طائراتها حديثة وتشهد لها معارك التحرير.

وأكد وزارة الدفاع خلال بيانها، على انه في الوقت الذي تبين فيه الحقائق، انها تحتفظ بحقها في الرد القانوني ضد كل من يحاول المساس بالمؤسسة العسكرية وصنوف الجيش.

PUKmedia عن اعلام وزارة الدفاع‌

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