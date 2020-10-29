العراق على موعد مع موسم

2020/10/29 | 18:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرينطلق موسم الأمطار قريبًا في العراق، بحسب مختصين، حيث تشهد الأجواء أول منخفض جويّ مطلع الشهر المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح، 29 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ هناك مؤشرات على تزايد متوقع للسحب خلال الأيام القادمة، وهذا مؤشر على بداية الموسم المطري في العراق والمنطقة.

وبيّن الراصد، أن مطلع الأسبوع المقبل هو موعد بداية هطول الأمطار في العراق، مرجحًا أن تشمل موجة الأمطار مناطق عديدة من البلاد.

من جانبه قال المتنبئ واثق السلامي، إن "العراق سيستقبل الغيث مع حلول الأسبوع المقبل، وتحتفل الأشجار والطيور بالخيرات بعد طول انقطاع"، موضحًا أن "هناك تدفقًا كبيرًا للرطوية البنائية في جميع طبقات الجو".

كما أكد، أن "مؤشر العواصف الرعدية للفترة الثانية من الحالة الماطرة يلمح إلى احتمالية تعرض مناطق عديدة من البلاد إلى عواصف رعدية قوية"، مشيرًا إلى أن "التحديثات ما تزال تبشر بفترة خصبة وتبدأ من أوائل الشهر المقبل وتستمر طيلة الفترة القادمة".

وأضاف المتنبئ الجويّ، أنّ "النموذج الأمريكي يشير إلى نزول منخفضين جويين، الأول من 1 تشرين الثاني/نوفمبر، والثاني يليه مباشرة من تاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر".

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