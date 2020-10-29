2020/10/29 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء تصريح ماكرون بعد بعد هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى صباح الخميس، في كنيسة نوتردام في نيس بجنوب شرق البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من مكان الاعتداء.. أول تعليق لماكرون عن هجوم نيس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من مكان الاعتداء.. أول تعليق لماكرون عن هجوم نيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).