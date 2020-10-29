2020/10/29 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..



حذرت النائبة عالية نصيف من وجود شبهات فساد في آلية صرف رواتب موظفي الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، مبينة أن الشركة المعتمدة على التمويل الذاتي تصرف رواتب موظفيها بنفسها، في حين وزارة المالية تقول بأنها هي التي تدفع رواتبهم، وهذا يعني أن هناك عشرة مليارات دينار شهرياً تذهب إلى جهة مجهولة .



وقالت نصيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تطالب بالتحقيق في آلية صرف رواتب شركة الاتصالات وكالة الصحافة المستقلة.

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