“الفراغات القاتلة” تسببت باستشهاد واصابة اكثر من 30 مدنيا خلال 2020 في ديالى

2020/10/29 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد مكتب حقوق الانسان في ديالى، الخميس، ان الفراغات القاتلة كانت وراء استشهاد واصابة اكثر من 30 مدني في المحافظة خلال العام الجاري 2020.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي لـ/ المعلومة/، ان “الفراغات القاتلة في ديالى تشكل ازمة حقيقية في المشهد الامني بسبب دمويتها”، لافتا الى ان “مجزرة قبيلة بني كعب الاخيرة في الخيلانية قرب المقدادية هي شاهد اخر على خطورة تلك الفراغات وما تسببه من نزيف دماء للابرياء”.

واضاف مهدي، ان “الفراغات القاتلة هي قرى محررة غير ممسوكة او مناطق نائية ما جعل التنظيمات الارهابية تستغلها من خلال نشاط الخلايا النائمة التي تستغل اي فرصة لقتل الابرياء كما حدث في حلوان قبل اسبوع”، موضحا ان “اجمالي ضحايا الفراغات القاتلة بلغ اكثر من 30 شهيد وجريح حتى الان والاعداد تتزايد يوم بعد اخر”.

واشار مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى الى ” ضرورة ان يكون هناك حسم امني لملف الفراغات القاتلة واعادة الانتشار في كل المناطق المعروفة بالرخوة الامنية لتفادي تكرار سيناريو مجزرة قبيلة بني كعب والتي تعطي مؤشر سلبي على مستجدات الاوضاع الامنية الداخلية”.

وكان 5 من افراد قبيلة بني كعب استشهدوا واصيب 2 اخرين باعتداء ارهابي في منطقة الخيلانية قرب قضاء المقدادية اول امس”.،انتهى 25 ف

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