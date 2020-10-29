“حصيلة مرتفعة” للشفاء من كورونا في الرصافة… تتجاوز 45 الفاً خلال 24 ساعة

2020/10/29 | 18:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قاطع الرصافة ، بينها 57 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان ان الاصابات موزعة كالتالي :– 57 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الرصافة 28 حالةقطاع بغداد جديدة 17 حالةقطاع الاستقلال 12 حالة– 340 حالة خلال مراجعة المؤسسات الصحية .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 60256 توفي منهم 1353 للاسف ، فيما اكتسب الشفاء 54290 والمتبقي قيد العلاج 4613”.

الشفاء: 675

الوفيات: 2

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