2020/10/29 | 18:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

أكدت وزارة الدفاع، الخميس، عدم وجود طائرات قديمة اطلاقا لدى قيادة طيران الجيش.

وذكر بيان للوزارة تلقته / المعلومة/، أن “في إحدى الوسائل الإعلامية تداول حديثا لأحد المحللين الأمنيين تطرق فيه الى أمور فنية تخص الطائرات السمتية في قيادة طيران الجيش ولكن دون دراية ومعرفة منه بمزايا ومواصفات هذه الطائرات”.

وأضاف أن “قيادة طيران الجيش تبين ان كلام الموما إليه كلام غير منطقي وغير علمي وعار عن الصحة، اذ ان طيران الجيش العراقي في الطيران الليلي لايعتمد على مصابيح الإنارة الخارجية مطلقاً بل يستخدم النواظير الليلية الجيل التاسع الأمريكي وليس كل الطيارين الأمريكان يستخدمونه كونه حديثا جداً.

وتابع أن “الإنارة لا تستخدم مطلقاً في ساحة الحركات او ساحة المعركة لانها ستكون مرئية و تتعرض للنيران المعادية ويتم استخدام الإنارة الخارجية في دائرة المطار فقط”.

وأكدت قيادة طيران الجيش، وفقا للبيان، انه لاتوجد لديها طائرات قديمة مطلقاً وجميع طائراتها حديثة وتشهد لها معارك التحرير”.

وأشار البيان إلى أن “الوزارة في الوقت الذي تبين فيه الحقائق كما هي تحتفظ بحقها في الرد القانوني ضد كل من يحاول المساس بالمؤسسة العسكرية وصنوف جيشنا الباسل”.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: لاتوجد لدى قيادة طيران الجيش طائرات قديمة مطلقاً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع: لاتوجد لدى قيادة طيران الجيش طائرات قديمة مطلقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).