الخالدي : الاجهزة المجهزة لفحص كورونا صينية المنشأ ورديئة الكفاءة

2020/10/29 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



طالب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي ، وزير الصحة حسن التميمي بيان أسباب إحالة مشروع ( كوفيد 19 ) فيروس كورونا ، كعقود شراء الخدمة وبأجور باهظة تتحملها ميزانية الوزارة وبكوادر وبنايات الوزارة .



وقال الخالدي في سؤال موجه الى وزير الصحة وردت نسخة منه […]

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