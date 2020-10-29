واشنطن تدين جريمة الخيلانية وتؤكد داعش لازال يشكل تهديدًا

2020/10/29 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ادانت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الخميس، الجريمة الارهاية التي نفذها داعش في ناحية الخيلانية بمحافظة ديالى

وقالت السفارة في منشور على موقع الفيس بوك واطلعت عليه “تقدم”، “تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب في ديالى في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

واضافت السفارة، “تشكل هذه الهجمات دليلاً آخر على أن داعش ورغم ضعفها لا تزال تشكل تهديدًا لاستقرار وازدهار العراق والمنطقة”، مشددا على “سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا العراقيين والتحالف الدولي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش”.

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