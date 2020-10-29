ارتفاع دون المتوقع لمخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة

2020/10/29 | 18:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

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