2020/10/29 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستانعلق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، شيرزاد حسن، الخميس (29 تشرين الاول 2020)، على الاتهامات التي توجه لإقليم كردستان بأنه بات ملاذاً للإرهابين.وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفترة الأخيرة شهدت تعاوناً كبيراً بين الإقليم والحكومة الاتحادية في تسليم المطلوبين سواء في أربيل والسليمانية".وأضاف، "يوميا هنالك مذكرات قبض تصل من القضاء العراقي إلى مجلس أمن إقليم كردستان ويتم توزيعها على السيطرات ومديريات الأسايش وتنفذ على الفوز ويسلم المطلوبين للمحاكم المختصة".وأشار إلى أن "هذه الاتهامات معيبة ومخجلة وأن إقليم كردستان يعد ملاذا للمطاردين من الناشطين والصحفيين الذين يبحثون عن الحرية والأمن فقط".وتابع، ان "بعض النواب والشخصيات السياسية من كتل مختلفة يتهمون إقليم كردستان بأنه يحتضن العديد من الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي وأنه لايسلم هؤلاء المطلوبين رغم صدور مذكرات قبض بحقهم من قبل القضاء".

وكان النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي اتهم في لقاء متلفز يوم أمس الاربعاء، اقليم كردستان بأنه بات مأوى للإرهابيين والمطلوبين للقضاء، وان الاقليم لايقوم بتسليمهم للحكومة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بحزب بارزاني يعلق على اتهام إقليم كردستان بإيواء الإرهابيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بحزب بارزاني يعلق على اتهام إقليم كردستان بإيواء الإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).