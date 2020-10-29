الولايات المتحدة تصف هجمة داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب بـ

2020/10/29 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، الهجوم الذي وقع في قضاء المقدادية في ديالى والذي راح ضحيته العديد من ابناء قبيلة بني كعب.

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