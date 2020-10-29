حقوق الانسان تكشف نقاط الخلل في قانون الناجيات الايزديات

2020/10/29 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الخميس، عن ملاحظاتها على مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي ينتظر القراءة الثانية الاسبوع القادم.

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