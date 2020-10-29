دولة القانون تستحصل موافقة البرلمان لاضافة مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد

2020/10/29 | 18:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي، الخميس، ان كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان تبنت جمع تواقيع اكثر من ٦٠ نائباً لاضافة مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد،

وقال السعداوي في بيان تلقته / المعلومة/، ان “رئاسة البرلمان وافقت على ادراج مقترح التعديل في قانون التقاعد وحولته الى اللجنة المالية لدراسته”، مشيرا الى ان “المقترح يقضي بإنشاء شعبة في كل هيئة او مؤسسة او وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تعنى بتنظيم المعاملات التقاعدية لموظفي الجهة المرتبطة بها وترسل الى هيئة التقاعد العامة ليقتصر عملها على اصدار هوية التقاعد فقط”.

وبين السعداوي ان “هذا المقترح من شأنه تسهيل معاملات المتقاعدين وانهاء الروتين الذي يستمر لاشهر طوال”، مضيفاً ان “مقترح التعديل على القانون لايحمل اي جنبة مالية بل يندرج ضمن الامور التنظيمية والإجرائية بما يسهم في رفع معاناة المراجعين الى هيئة التقاعد العامة”.



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