أين الله من هذه الفوضى؟ - اكرام نجم

2020/10/29 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم انه خالق عظيم وأؤمن بانه فوق كل السلطات والقوى في العالم ،،لكنني استغرب كثيرا وأقول في نفسي بعد تفكير طويل لماذا هذا الخالق الذي بيده كل شي لايعطي كل شي للإنسان ؟لقد خلق السموات والأرض وكل ما فيهما والبحر وكل ما يعيش فيه وسخرها كلها لبني البشر ، الا انني لا ارى ان الخلق متساو لديه وأتساءل لماذا لم يوهب كل شي للبشر بالتساوي ؟ ماهي حكمته في ذلك ؟ لماذا يمنح البعض كل شي المال والنفوذ والسلطان وال ......





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