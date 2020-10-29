تجزأت مطالب الانتفاضة بين تنفيذية مؤجلة وتشريعية مثلومة - علي عرمش شوكت

2020/10/29 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تجزأت مطالب الانتفاضة حسب عائديتها القانونية بين سلطتين، التنفيذية من جهة والتشريعية من جانب اخر.



فاذا ما تجلى منها على الناصيتين.



يمكن ان نقرأه بدءاً في لوحة التشريع الذي كان حصل حينما ايقظت الجموع الثائرة البرلمان الذي امسى شبه غافِ، وارغمته على التعامل مع ما يعنيه انجازه من حقوق الجماهير.



رغم ممارسته لاخس الاساليب ، بغية لي عنق القرارات المطلوبة.



مع ذلك فلم تسلم من الثلم تلك الفقرات موضع الجد ......





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