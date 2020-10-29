التربية النيابية: الدوام في المدارس بالعام الدراسي المقبل يومان بالأسبوع لكل مرحلة

2020/10/29 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم

الخميس، عن اتفاقها على تقليص مفردات

المناهج الدراسية وأوقات الدوام في

أيام الأسبوع خلال العام الدراسي

الجديد.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، إن

"النقاشات مع وزارة الت

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