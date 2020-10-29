مخاوف برلمانية من تزوير الانتخابات المقبلة.. '3 ملايين بطاقة ناخب مفقودة'

2020/10/29 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ابدى عضو مجلس النواب النائب كاظم الفهداوي، الخميس، مخاوفه من تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا ان هناك كتلا سياسية ترفض اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات المقبلة.

وقال الفهداوي في مقابلة متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (29 تشرين الاول 2020)، إن "الاعداد لتزوير الانتخابات القادمة بدأ منذ انتهاء انتخابات 2018 وهناك من يخطط لاستخدام البطاقة الانتخابية السابقة للتزوير".

واضاف، ان "المفوضية أكدت فقدان 3 ملايين بطاقة ناخب تحتوي على متوفين ومسافرين وغيرهم وهذه من الممكن استخدامها في التزوير".

واوضح، أن "اعتماد البطاقة الانتخابية المستخدمة في انتخابات 2018 يعني ان الانتخابات المقبلة ستزور، لذا ادعو المواطنين لمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا لأن النتائج ستحسم سلفا إن لم تستخدم".

وتابع الفهداوي، أن "هناك كتلا سياسية ترفض اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات المقبلة لأنها ستقطع الطريق امام التزوير".

وبين، انه "جمعنا تواقيع من 100 نائب بهدف اصدار قرار باعتماد البايومترية حصرا وهناك تأخير في حسم الموضوع بأعذار غير منطقية".

ا.ح

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