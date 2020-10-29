البنك المركزي يساعد بحملات تنظيف شارع الرشيد

2020/10/29 | 19:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه البنك المركزي العراقي بقيام وحدة خدمات التنظيف الخاصة بالبنك المركزي بحملات تنظيف يومية لشارع الرشيد فضلا عن توزيع الحاويات امام المحلات وعلى طول الشارع في مبادرة لمساعدة كادر امانة بغداد بالنظر لما تتحمله من واجبات كبيرة في عملها ولاهمية هذا الشارع بعتباره معلم اثري ومركز تجاري واقتصادي لمدينة بغداد.

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