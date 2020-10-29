السليمانية.. غرامة مالية لكل سائق لا يرتدي كمامة

2020/10/29 | 19:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مرور السليمانية، اليوم الخميس، عن تطبيق قرار تغريم سواق المركبات غير المرتدين للكمامات يدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد الجمعة.

وقال العميد الحقوقي فريدون عمر أحمد مدير مرور السليمانية: ان قرار تغريم سواق السيارات والمركبات الذين لا يرتدون الكمامات يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من يوم غد الجمعة، لافتا الى انه يتم تحرير مخالفة للسائق عن طريق ارسال رسالة نصية قصيرة له تشير الى ارتكابه مخالفة (عدم ارتداء الكمامة).

واضاف أحمد: ان اي سائق لا يرتدي الكمامة ستم تغريمه بمبلغ 50 الف دينار عراقي.

يشار الى القرار يأتي للحد من انتشار جائحة كورونا في السليمانية، اذ سجلت المحافظة 22080 حالة اصابة، 11744 حالة تعافي، و9149 حالة وفاة بكوفيد19 منذ انتشار الجائحة، بحسب آخر احصائية لوزارة الصحة في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص‌

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