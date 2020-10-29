واشنطن: داعش ما يزال يشكل تهديداً لاستقرار العراق

2020/10/29 | 19:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الخميس، جريمة الخيلانية التي أودت بحياة ستة أشخاص، معتبرةً إياها دليلاً على أن "داعش" ما يزال يشكل تهديداً لاستقرار العراق.

وقالت السفارة في بيان، "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب في ديالى في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأضافت، أن "هذه الهجمات تشكل دليلاً آخر على أن داعش ورغم ضعفها لا تزال تشكل تهديدًا لاستقرار وازدهار العراق والمنطقة، سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا العراقيين والتحالف الدولي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

PUKmedia اعلام السفارة الامريكية

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