الخارجية النيابية: موقف حكومة الكاظمي تجاه التغلغل التركي ضعيف جدا

2020/10/29 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز، الخميس، بان موقف حكومة الكاظمي ضعيف تجاه التغلغل التركي شمال البلاد.

وقال الفايز في تصريح لـ/ المعلومة/، ان” موقف حكومة الكاظمي من التغلغل التركي في شمال البلاد ضعيف جدا وغير مرضي للطموح ويجب محاسبتها”، لافتا الى ان “موقف وزارة الخارجية باعتبارها المعنية بالملف ضعيف هو الاخر رغم ان البرلمان طالب باتخاذ اجراءات متعددة لايقاف التغلغل والاعتداءات ابرزها مفاتحة الامم المتحدة واستخدام الاطار الاقتصادية لدفع تركيا للانسحاب من الاراضي العراقية”.

وأضاف ان “الحكومة تغض النظر عن الوجود التركي في شمال العراق وهنالك ضرورة لمحاسبتها”.

وتنشر القوات التركية في مناطق واسعة ومترامية من شمال البلاد وتسببت عملياتها الاخيرة في نزوح مئات الاسر وافراغ قراهم”.انتهى 25 ف

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