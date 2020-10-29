السفارة الأمريكية تعلق على حادثة قبيلة بني كعب في العراق

2020/10/29 | 19:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراستنكرت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، حادثة مقتل عدد من أبناء قبيلة بني كعب في العراق على يد تنظيم "داعش".

وذكرت السفارة في بيان، 29 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب في ديالى في وقت سابق من هذا الأسبوع".

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وأضاف البيان، أنّ "هذه الهجمات تشكل دليلاً آخر على أن داعش ورغم ضعفها ما تزال تشكل تهديدًا لاستقرار وازدهار العراق والمنطقة"، مؤكدًا أن واشنطن "ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا العراقيين والتحالف الدولي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وقدم البيان، "التعازي الحارة لعوائل الضحايا بما فيهم الشيخ علي فضالة الكعبي".

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