الزوراء يخوض اختباراً صعباً أمام النفط في الممتاز

2020/10/29 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع – حسين عمار

يخوض فريق الزوراء في تمام الساعة الرابعة والربع من مساء يوم غد الجمعة اختباراً صعباً عندما يواجه فريق النفط في ثاني مبارياته ضمن دوري الممتاز، على اديم ملعب الشعب الدولي .

وقال عضو الهيئة الإدارية والمتحث الرسمي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" الفريق على أتم الجاهزية من الناحية الفنية والنفسية لخوض اللقاء "، مؤكدا ان " الجهاز الفني للنوارس يعول على هذه المباراة لحصد النقاط الكاملة التي تسهم في ارتقائه الى المراتب الأولى في جدول البطولة".

ولفت رشيد الى ان " الفريق لايعاني من إصابات مؤثرة سوى اللاعب علي ياسين و أحمد فاضل الذي تعرض الى كدمة بسيطة "، مبينا ان " احتمالية إشراكهما في المباراة تتوقف على مدى جاهزيتهما التي سيحددها الجهاز الطبي في الفريق ".

وتابع رشيد ان" فريق النفط من الفرق الكبيرة والشبابية ، وقدم خلال المواسم الثلاثة الماضية مستوى جيدا جعله ضمن الفرق المتقدمة في الترتيب".

من جانبة أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط جمعة الثامر لـ(واع) ان" لاعبي النفط لديهم دافع كبير ومختلف لمواجهة فريق الزوراء الذي يعتبر أحد الفرق الجماهيرية وأحد أقطاب الكرة العراقية ، كون اللقاء يمثل تحديا لخبراتهم وقدراتهم في بداية مشوارهم في الموسم الجديد".

واضاف الثامر ان" النفط جاهز بنسبة عالية جداً ولا يعاني من اي إصابات سوى لاعب الوسط بسام شاكر الذي تعرض للإصابة خلال المباراة الودية قبل انطلاق الدوري ومن المحتمل ان يشارك في الدقائق الأخيرة من المباراة لرفع جاهزيته البدنية " لافتا الى ان" المباراة السابقة كشفت الاستقرار الذي يتمتع به الفريق ليرفع شعار التنافس على المراكز المتقدمة كما في المواسم الأخيرة ".

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