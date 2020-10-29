تويتر يحذف تغريدة لمهاتير محمد

2020/10/29 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان محمد قد نشر نحو 13 تغريدة حول أحداث فرنسا، انتقد فيها الموقف الفرنسي من الرسوم المسيئة للنبي محمد، إلا أن تغريدة قد حذفت من بين سلسلة التغريدات هذه.

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