صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 387 المسجلة اليوم

2020/10/29 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 57 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

57 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

.



قطاع الرصافة 28 حالة

قطاع بغداد جديدة 17 حالة

قطاع الاستقلال 12 حالة

– 340حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 93 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10 , 555, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية ,

الشعب 10 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 317, 357 .316 .314

البلديات 17 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , شارع المرور , 752, 757,

شارع فلسطين 13 حالة محلة 505, 503 , 506 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصرية

الامين 13 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 . , 735 , 743

,, 704 ,

بغداد جديدة 7 حالات محلة 701 , 703 , 708

الزعفرانية 9 حالات محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 ,

905 , , 906 , 909 , الكرادة 10 حالة محلة 903, 905

, 302 , 310 , 314 , 311 ,

الاعظمية 10 حالات محلة, 314

المسبح 3 حالات محلة .



923 ,

العبيدي 10 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

. حي الزهراء5 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

الغدير حالة واحدة محلة 706

الحسينية 25 حالات محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .



بوب الشام , السريدات ,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

.



714 , 712, 719, 718,710 زيونة 23 حالة محلة 716,

الغدير 3 حالات

البنوك 4 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

الصليخ 4 حالات محلة 327 , 324 , 340

الغزالية 4 حالات محلة 681 ,

السيدية 3 حالات

حي المثنى 4 حالات , 710 , 703 , 719

باب الشيخ حالة واحدة محلة 129

الدورة 5 حالات محلة 834

شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

الجادرية 8 حالات محلة 923, 911

الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 5 حالات محلة 771, 767, 751,

الصليخ 6 حالات محلة 304, 326,

الحرية 3 حالات , 417 , 418

حي القاهرة8 حالات محلة 311, 309, 313, 318

الوردية , جسر ديالى , الرياض•

المدائن25 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 60256 توفي منهم 1353 للاسف فيما اكتسب الشفاء 54290 ومتبقي قيد العلاج 4613”.





ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 387 المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 387 المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).