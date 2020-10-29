2020/10/29 | 19:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ سرى جياد/ كشف مسؤول الأمراض الانتقالية في صحة بغداد الكرخ عامر باقر عن توقعات لاحتمالية قدوم موجة جديدة لفيروس كورونا وقال باقر للمستقلة أنه مع اقتراب الموسم الشتوي وبداية أعراض الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي التي هي مشابهة لأعراض كورونا كذلك تسجيل إصابات لموجة جديدة في ايطاليا وألمانيا وبعض الدول الاوربية تأتي التوقعات لموجة جديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يشهد العراق موجة ثانية من فيروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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